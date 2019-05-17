CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmasını Maslak Metrosu'na taşıdı. Ayazağa yönünden metroya inen İmamoğlu'nun çevresi, yüzlerce vatandaş tarafından kuşatıldı. Kendisiyle ''selfie'' yarışına girenlerin çoğunlukla üniversite öğrencisi olduğunu öğrenen İmamoğlu, espri yaptı ve rakibi Binali Yıldırım'a gönderme yaptı: ''Aman ha kopya çekmeyin, kopya çekecekler var, örnek almasın....



































