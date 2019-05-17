Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın konser salonunda “Her şey çok güzel olacak“ sloganıyla protesto edilmesine tepki göstererek “Keşke sadece alkışlasalardı“ dedi.

CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Yeniden Doğuş operasında bir grup seyirci tarafından “Her şey çok güzel olacak“ sloganlarıyla protesto edilmesine tepki gösterdi. İmamoğlu, “Keşke sadece alkışlasalardı. Bu tür kutuplaşmaları ben seven birisi değilim“ dedi....



































