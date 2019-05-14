CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler'de Şirinevler Salı Pazarı'nı ziyaret ederek, vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti. Pazar ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İmamoğlu, pazarda insanlarla buluşmanın, onlarla kucaklaşmanın ve dertlerini hissetmenin gerçek hayat olduğunu söyledi.

Kaynak: haberinburada....