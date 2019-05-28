Habertürk'te yayımlanan “Türkiye'nin Nabzı“ programına konuk olan İmamoğlu'na terör örgütü PKK ve FETÖ ile ilgili soru soran gazeteci Mehmet Akif Ersoy 'Ekrem İmamoğlu Ne Söyledi?' başlıklı bir yazı kaleme aldı. Ersoy, programda İmamoğluna “PKK'ya FETÖ'ye ve özellikle yabancı basının Türkiye ve İstanbul seçimleri üzerinden tartıştığı meselelere ilişkin bir mesajınız olur mu ?“ sorusunu sorduğunu ancak verdiği cevabın troll hesaplar tarafından yarıda kesilerek paylaşıldığını belirtti.

Kaynak: haberinburada....