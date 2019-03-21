Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ülkenin durumu yakından takip ettiklerini ifade eden Rice, hükümete ekonomideki yavaşlamaya anında ve doğru müdahale etme çağrısında bulundu.

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