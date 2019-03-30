İNGİLİZ KADIN 55 YAŞINDA KENDİ TORUNUNU DOĞURDU
İngiltere'nin Coventry kentinde 55 yaşındaki Emma Miles, rahimsiz doğan kızına taşıyıcı annelik yaparak torununu doğurdu. Miles, kızına bir hediye vermek için taşıyıcı annelik fikrini ortaya kendisinin attığını söyledi.
İngiltere'nin Coventry kentinde 55 yaşındaki Emma Miles, rahimsiz doğan kızına taşıyıcı annelik yaparak torununu doğurdu.
Kaynak: haberinburada. ....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kumar Borcu Yüzünden Kızını İnternetten Satışa Çıkardı
- Girit’Te Denizaltında Türk Bayrağının Açılması, Yunanistan’I Kızdırdı
- Abd’Den Krizi Derinleştirecek F-35 Açıklaması!
- Hong Kong’Da Konut Yapacak Yer Kalmayınca 80 Milyar Dolarlık Yapay Ada Yapmaya Karar Verdiler
- 7 Kilo Ağırlığında Bebek Dünyaya Getiren Anneden Olay Yorum: Kamyon Çarpmış Gibi Hissettim
Bu Haberle İlgili Yorumlar