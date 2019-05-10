İNGİLİZ SAFKAN FRANKEL’İN DEĞERİ, CRİSTİANO RONALDO İLE AYNI!
14 kez çıktığı pistin hepsinde zafer kazanan İngiliz safkan Frankel'in değerinin 110 milyon euro olduğu açıklandı. Portekizli yıldız oyuncu Ronaldo, bu sezon Real Madrid'de Juventus'a 107 milyon euroya transfer olmuştu.
Otoriteler tarafından performansına dayalı verilmiş 140 handikap puanı ile gelmiş geçmiş en iyi yarış atı olarak gösterilen Şampiyon Frankel. Koştuğu 14 yarışın hepsini kazanarak o günkü değerini 110 milyon euroya çıkardı. Yarış tarihinin de en pahalı atı, sahibi Suudi Arabistan Prensi Halit Abdullah'a da çok büyük para kazandırdı....
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