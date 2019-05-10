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İngiliz Safkan Frankel’in Değeri, Cristiano Ronaldo ile Aynı!

İNGİLİZ SAFKAN FRANKEL’İN DEĞERİ, CRİSTİANO RONALDO İLE AYNI!

14 kez çıktığı pistin hepsinde zafer kazanan İngiliz safkan Frankel'in değerinin 110 milyon euro olduğu açıklandı. Portekizli yıldız oyuncu Ronaldo, bu sezon Real Madrid'de Juventus'a 107 milyon euroya transfer olmuştu.

Tarih : 10 Mayıs 2019, 16:50
Puan Ver : İngiliz Safkan Frankel’İn Değeri, Cristiano Ronaldo İle Aynı!(8/10)4

Otoriteler tarafından performansına dayalı verilmiş 140 handikap puanı ile gelmiş geçmiş en iyi yarış atı olarak gösterilen Şampiyon Frankel. Koştuğu 14 yarışın hepsini kazanarak o günkü değerini 110 milyon euroya çıkardı. Yarış tarihinin de en pahalı atı, sahibi Suudi Arabistan Prensi Halit Abdullah'a da çok büyük para kazandırdı....

















Etiketler: İngiliz  Safkan  Frankel’İn  Değeri  Cristiano  Ronaldo  İle  Aynı    haber

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