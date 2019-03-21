İngiltere'nin Birmingham şehrinde dün gece 4 ayrı camiye balyozla saldırı düzenlendi. Saldırganlar camilerin pencere ve kapılarını balyoz ile parçaladı. Terörle mücadele polisleri saldırganların yakalanması için çalışma başlatırken saldırının önümüzdeki Cuma için bir mesaj olma ihtimaline karşı polis ülke genelinde cuma namazı vakti güvenlik önlemlerini artıracak....



































