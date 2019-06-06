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İntizar’In Prodüksiyon Şirketiyle Aralarında Olan Sorunları Çözdüğü İddia Edildi
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İntizar’ın prodüksiyon şirketiyle aralarında olan sorunları çözdüğü iddia edildi

İNTİZAR’IN PRODÜKSİYON ŞİRKETİYLE ARALARINDA OLAN SORUNLARI ÇÖZDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Geçtiğimiz yaz, Mustafa Ceceli'nin eski eşiyle müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından prodüksiyon şirketiyle aralarında problem çıkan İntizar'ın, aynı şirket tarafından klibinin yayınlanması “Anlaşma sağlandı“ yorumlarının yapılmasına neden o

Tarih : 06 Haziran 2019, 00:00
Puan Ver : İntizar’In Prodüksiyon Şirketiyle Aralarında Olan Sorunları Çözdüğü İddia Edildi(7/10)3

Geçen yaz Mustafa Ceceli'nin eski eşiyle müstehcen görüntüleri ortaya çıkan İntizar, çok konuşulmuştu. İntizar'ın prodüksiyon firması Poll Production isimli plak şirketi de olayların ardından “şaşkınlık ve üzüntüyle“ haberdar olduğu davayla birlikte İntizar ile olan anlaşmasını feshettiğini duyurmuştu. Şirket, birkaç gün sonra da gelen tepkiler üzerine “Şirket ilkelerimiz kişisel tercihlerden uzak, dürüstlük ve güven üstüne kurulmuştur“ diyerek ikinci bir açıklama yayınlamıştı....

















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