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Irak da Rusya’dan S-400 Satın Almaya Karar Verdi

IRAK DA RUSYA’DAN S-400 SATIN ALMAYA KARAR VERDİ

Irak, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri almaya karar verdi. Türkiye ve bazı Arap ülkeleri de Rusya'dan S-400 sistemleri almaya karar vermişti.

Tarih : 15 Mayıs 2019, 18:10
Puan Ver : Irak Da Rusya’Dan S-400 Satın Almaya Karar Verdi(5/10)1

Türkiye, Hindistan ve bazı Arap ülkeleri Rusya'dan S-400 sistemleri almaya hazırlanırken ve bu nedenle ABD'nin yoğun baskısına maruz kalırken bir ülke daha savunma kapasitesini S-400 sistemleriyle artırma kararı aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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