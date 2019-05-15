Irak, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri almaya karar verdi. Türkiye ve bazı Arap ülkeleri de Rusya'dan S-400 sistemleri almaya karar vermişti.

Türkiye, Hindistan ve bazı Arap ülkeleri Rusya'dan S-400 sistemleri almaya hazırlanırken ve bu nedenle ABD'nin yoğun baskısına maruz kalırken bir ülke daha savunma kapasitesini S-400 sistemleriyle artırma kararı aldı.

Kaynak: haberinburada. ....