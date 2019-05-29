İRAN’DA KORKUNÇ CİNAYET! TAHRAN ESKİ BELEDİYE BAŞKANI, EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ
Tahran eski Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi, 35 yaşındaki ikinci eşi Mitra Necefi'ye 5 el ateş ederek öldürdü. 67 yaşındaki Necefi, kan donduran olay sonrası silahı ile polise teslim olarak cinayeti itiraf etti.
İran medyası Salı günü Mitra Necefi'nin Tahran'ın kuzeyinde öldürüldüğünü duyurmuştu. İran eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Tahran eski Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi'nin, 35 yaşındaki ikinci karısı Mitra Necef'iyi rezidanstaki evinde tabanca ile öldürdüğü ortaya çıktı.
Kaynak: haberinburada....
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