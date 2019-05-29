Tahran eski Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi, 35 yaşındaki ikinci eşi Mitra Necefi'ye 5 el ateş ederek öldürdü. 67 yaşındaki Necefi, kan donduran olay sonrası silahı ile polise teslim olarak cinayeti itiraf etti.