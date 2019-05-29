Zümrüt Apartmanı Kitabı Yayıncısı Basın Mensuplarına Tepki Gösterdi: Siz Asıl Tacizcilerin Peşinden Koşun
Türkiye’Nin Elektriğini Güneşten Sağlayacak İlk Arıtma Tesisinde Sona Gelindi
Hakim İle Avukat Arasındaki Etek Boyu Tartışmasına Tepki Yağdı
Polisin Dur İhtarına Uymayan Şüpheliler Ortalığı Birbirine Kattı
Çaykur Rizespor’Da Okan Buruk Dönemi Sona Erdi
İşte Galatasaray’In Şampiyonlar Liginden Kazanacağı Rakam
Kremlin Sözcüsü Peskov: S-400’Lerin Teslimatı Takvim Doğrultusunda İlerliyor
Bodrum Koylarını Mesken Tutan Beyaz Fok Görenleri Şaşkına Çevirdi
Galatasaray, Gökay Güney İle 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı
İran’Da Korkunç Cinayet! Tahran Eski Belediye Başkanı, Eşini Öldürdüğünü İtiraf Etti
Hakimin, Avukatın Etek Boyuna Karışmasına Adalet Bakanı’Ndan İlk Yorum
Süleyman Soylu Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısını Açıkladı
Ekrem İmamoğlu’Ndan ’Çocuğu Tokatladı’ Diyen Bakan Soylu’Ya: Bir Hekim Tavsiye Ediyorum Kendisine
Kadri Gürsel Teslim Olmak İçin İstanbul Adalet Sarayı’Na Geldi
Dükkan Sahibinden Kiracısına Korkunç Tehdit: Sana Tecavüz Ederim
Fenerbahçe’Den Brahimi’Ye Çılgın Teklif!
Chp’Den İhraç Edilen Öztürk Yılmaz, Yeni Parti Kuruyor
Torununun Nişanlandığı Evde, Kanlar İçinde Bulundu
Abdullah Şevki’Nin Ardından Elif Şafak’In Da Çocuk İstismarını Öven Kitap Yazdığı Ortaya Çıktı
Cem Uzan’Dan Büyük Merak Uyandıran ’12 Haziran’ Paylaşımı

İran’da korkunç cinayet! Tahran eski Belediye Başkanı, eşini öldürdüğünü itiraf etti

İRAN’DA KORKUNÇ CİNAYET! TAHRAN ESKİ BELEDİYE BAŞKANI, EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Tahran eski Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi, 35 yaşındaki ikinci eşi Mitra Necefi'ye 5 el ateş ederek öldürdü. 67 yaşındaki Necefi, kan donduran olay sonrası silahı ile polise teslim olarak cinayeti itiraf etti.

Tarih : 29 Mayıs 2019, 16:30
Puan Ver : İran’Da Korkunç Cinayet! Tahran Eski Belediye Başkanı, Eşini Öldürdüğünü İtiraf Etti(9/10)5

İran medyası Salı günü Mitra Necefi'nin Tahran'ın kuzeyinde öldürüldüğünü duyurmuştu. İran eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Tahran eski Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi'nin, 35 yaşındaki ikinci karısı Mitra Necef'iyi rezidanstaki evinde tabanca ile öldürdüğü ortaya çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: İran’Da  Korkunç  Cinayet  Tahran  Eski  Belediye  Başkanı  Eşini  Öldürdüğünü  İtiraf  Etti  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER