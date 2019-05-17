İstanbul'da polis ekipleri, 13-15 Mayıs tarihleri arasında 3 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Analiz timleri tarafından yapılan çalışmada, toplamda 5 kilo ağırlığında 350 eroin kapsülü yutmuş İran uyruklu 9 kurye yakalandı.

İstanbul'da polis ekipleri, 13-15 Mayıs tarihleri arasında 3 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlardan biri İstanbul Havalimanı'ndaydı. Analiz timleri tarafından yapılan çalışmada, toplamda 5 kilo ağırlığında 350 eroin kapsülü yutmuş İran uyruklu 9 kurye yakalandı....



































