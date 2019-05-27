Boyner Holding'nin sahibi ve yöneticisi Cem Boyner'in kızlarının yıllardır yediklerini kusma hastalığı ile mücadele ettikleri ortaya çıktı.

Türkiye'nin sayılı ailelerinden olan Boyner ailesinin bu zaman kadar duyulmamış bir sırları ortaya çıktı. Boyner Holding'in sahibi ve yöneticisi Cem Boyner'in kızları Elif ve Ayşe Boyner'in, yıllardır blumia (yediklerini kusma) hastalığı ile boğuştukları öğrenildi.

İLK KEZ AÇIKLADI

Ünlü iş adamı Cem Boyner'in kızlarından Elif Boyner, ikizi Ayşe Boyner ile birlikte yıllardır mücadele ettiği bir hastalığı ilk kez açıkladı....



































