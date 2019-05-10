Elazığ'da 7 aydır işsiz olduğunu söyleyen vatandaş, “Yardım değil iş istiyorum.“ deyip kendini Atatürk heykeline zincirledi.

Elazığ'da bir kişi, 7 aydır işsiz olduğunu belirterek, kendini Atatürk heykeline zincirledi. Olaya müdahale eden güvenlik güçleri şahsı polis merkezine götürdü.

Kaynak: haberinburada....