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’İş İstiyorum’ Diyen Vatandaş Kendini Atatürk Heykeline Zincirledi

’İŞ İSTİYORUM’ DİYEN VATANDAŞ KENDİNİ ATATÜRK HEYKELİNE ZİNCİRLEDİ

Elazığ'da 7 aydır işsiz olduğunu söyleyen vatandaş, “Yardım değil iş istiyorum.“ deyip kendini Atatürk heykeline zincirledi.

Tarih : 10 Mayıs 2019, 17:40
Puan Ver : ’İş İstiyorum’ Diyen Vatandaş Kendini Atatürk Heykeline Zincirledi(10/10)6

Elazığ'da bir kişi, 7 aydır işsiz olduğunu belirterek, kendini Atatürk heykeline zincirledi. Olaya müdahale eden güvenlik güçleri şahsı polis merkezine götürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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