Siirt'in yüksek bölgelerinde yetişen ışgın bitkisi bölge halkının geçim kaynağı oldu. Bu bitkiyi toplamak için dağa çıkan vatandaşlar, her türlü tehlikeyi göze alıp ekmek paralarını çıkarmaya çalışıyor. Işgının kilosu 10 ile 15 lira arasında satılıyor.

Siirt'in Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerindeki Herekol Dağı'nda yetişen, halk arasında yayla muzu olarak bilinen ışgın (uçkun) bitkisi bölgedeki Hakkari ve Diyarbakır'da pazar tezgahlarında yerini almaya başladı. Yayla muzu olarak adlandırılan ışgın bitkisinin kilosu 10 ile 15 lira arasında bir fiyattan satışa sunuluyor. Bölge halkı için geçim kaynağı haline gelen ve yüksek yerlerde yetişen bitkiyi toplamak için köylüler dağ tepesine çıkıyor....



































