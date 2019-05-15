Uşak'ta 5 yıl sonra cinayete kurban gittiği belirlenen ve gömüldüğü tarlada iskeleti bulunan Hacer Cengiz'in, gelini tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Emniyetin, Hacer Cengiz için hazırladığı video klibi izleyen oğlu Muhammet Cengiz, cinayeti