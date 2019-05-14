Antalya'da lise öğrencisi genç kızı, ormanlık alana götürüp darbeden 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı. Liseli genç, mahkemede “Döner bıçağını boğazıma dayayıp 'Biz burada ilk kez adam kesip biçmiyoruz'“ diye konuştu.