İŞKENCE YAPILARAK GÖZÜ OYULAN YAVRU KEDİ TEDAVİ ALTINA ALINDI
Adıyaman'da gözü oyularak işkence edilen yavru kediye hayvanseverler sahip çıktı. Yavru kedi tedaviye alınırken, polis ekipleri kediye işkence yapan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde önce dövülen sonra gözü oyulan yavru kediye hayvanseverler sahip çıktı. Veterinere götürülen yavru kedi tedaviye alındı.
Kaynak: haberinburada....
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