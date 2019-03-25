Nakşibendi tarikatına bağlı İskenderpaşa Cemaati, 31 Mart'taki yerel seçimlerde AK Parti ve MHP'yi destekleyeceklerini açıkladı. İskenderpaşa Cemaati, yaptığı açıklamada, “Barış ve selamet elçisi inancımız her daim baki ve payidar olacaktır. Bu bağlamda, biz de (evet) ile sizi destekliyoruz“ ifadelerine yer verildi....



































