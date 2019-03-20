İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), şubelere gidemeyen vatandaşlar için yeni bir uygulama başlattı. Mobil İSKİ uygulaması sayesinde vatandaşlar abonelik işlemlerini şubeye gitmeden başlatabilecek. Alo 185 İSKİ, web sitesi, mobil uygulama veya e-devlet üzerinden başvurusu alınan vatandaşlara uygun bir vakitte verilecek randevularla ekipler yönlendirilecek....



































