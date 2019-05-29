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İskorpitin görüntüsüne bakan kaçıyor, tadan bırakamıyor

İSKORPİTİN GÖRÜNTÜSÜNE BAKAN KAÇIYOR, TADAN BIRAKAMIYOR

Samsunlu balıkçılar, kilosu 30 liradan satılan iskorpit balığının görünüşü nedeniyle rağbet görmediğini, bir kez tadanların ise vazgeçemediğini belirtti.

Tarih : 29 Mayıs 2019, 22:10
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Samsun'da balık sezonun kapanmasının ardından tezgahlarda kültür balıkları satılmaya başlamıştı. Yaz mevsimine geçilirken, olta balıkları da tezgahları süslemeye başladı. İstavrit, barbun, kaya, izmarit ve sargoz gibi balıkların yanı sıra iskorpit balığı da tezgahlardaki yerini aldı....

















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