Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde yün yıkama fabrikası bulunan Ömer Çınar, 20 ülkeden topladığı koyun yünlerini işledikten sonra 40 ülkeye ihraç ediyor. İş insanı Çınar, yaptıkları ihracat ile yılda ülkeye 10 milyon dolar döviz girdisi sağlıyor.

Uşak'ta 2002 yılında, henüz 19 başındayken babasından fabrikayı devralan evli ve 1 çocuk babası Ömer Çınar (36), 10 bin metrekarelik tesiste, yurt içi ve yurt dışından 20 ülkeden topladıkları ham koyun yünlerini işledikten sonra 40 ülkeye ihraç ediyor.

Kaynak: haberinburada. ....