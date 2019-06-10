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İsmail Küçükkaya, Ortak Yayını Nasıl Sunacak? İşte Yanıtı
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İsmail Küçükkaya, ortak yayını nasıl sunacak? İşte yanıtı

İSMAİL KÜÇÜKKAYA, ORTAK YAYINI NASIL SUNACAK? İŞTE YANITI

Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım ortak yayının moderatörlüğünü yapacak İsmail Küçükkaya, iki adaya aynı süreyi verecek, seçimle bağlantılı sorular soracak ve soruları bitirene kadar tartışmayı sürdürecek.

Tarih : 10 Haziran 2019, 22:10
Puan Ver : İsmail Küçükkaya, Ortak Yayını Nasıl Sunacak? İşte Yanıtı(8/10)4

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım, 16 Haziran'da canlı yayında tartışacak. Canlı yayını gazeteci İsmail Küçükkaya yürütecek. Küçükkaya, iki adaya aynı süreyi verecek, seçimle bağlantılı sorular soracak ve soruları bitirene kadar tartışmayı sürdürecek....

















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