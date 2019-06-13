Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nun 16 Haziran Pazar akşamı katılacağı ortak canlı yayının moderatörlüğünü yapacak olan gazeteci İsmail Küçükkaya'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Kaynak: haberinburada. ....