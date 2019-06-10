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İspanya’da uyuşturucu operasyonu! Bu yöntem şeytanın aklına gelmez

İSPANYA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU! BU YÖNTEM ŞEYTANIN AKLINA GELMEZ

İspanya'da polisin düzenlediği operasyon sonucu sahte taşların içine saklanmış yaklaşık 1 ton uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 10 Haziran 2019, 14:10
Puan Ver : İspanya’Da Uyuşturucu Operasyonu! Bu Yöntem Şeytanın Aklına Gelmez(9/10)5

İspanya'da vergi dairesi ve polisin gerçekleştirdiği ortak operasyonda, Madrid bölgesinde bulunan Humanes kasabasındaki bir depoda yaklaşık 1 ton uyuşturucu, paketler halinde sahte taşların içine saklanmış halde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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