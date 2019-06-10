İSPANYA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU! BU YÖNTEM ŞEYTANIN AKLINA GELMEZ
İspanya'da polisin düzenlediği operasyon sonucu sahte taşların içine saklanmış yaklaşık 1 ton uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.
İspanya'da vergi dairesi ve polisin gerçekleştirdiği ortak operasyonda, Madrid bölgesinde bulunan Humanes kasabasındaki bir depoda yaklaşık 1 ton uyuşturucu, paketler halinde sahte taşların içine saklanmış halde bulundu.
Kaynak: haberinburada. ....
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