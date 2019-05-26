’İSPİYONCULUĞUN SONU BUDUR’ DEYİP ARKADAŞININ KULAĞINI KESTİ
Bir suçtan aranan saldırgan, kendisini polise ihbar ettiği iddiasıyla eski ev arkadaşını dövdükten sonra, “Bizde ispiyoncuların sonu budur“ diyerek arkadaşının sol kulağını kesti. Yaralı şahıs, arkadaşından şikayetçi oldu, kulağına ise 50 dikiş atıldı.
Antalya'da, bir suçtan aranan Murat G. , kendisini polise ihbar ettiği iddiasıyla eski ev arkadaşı Muhittin Y. 'ye önce yumruk attı sonra da “Bizde ispiyoncuların sonu budur“ diyerek maket bıçağıyla kulağını kesti....
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