İSRAİL’DE İKİ BANKA SOYAN HIRSIZIN SOYGUNDA KULLANDIĞI EL BOMBASI AVOKADO ÇIKTI
İsrail'de iki farklı bankayı soyan soyguncu yakalandıktan sonra çok ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Soygun esnasında elinde bomba olduğunu söyleyen hırsızın elindeki nesnenin aslında bir avokado olduğu ortaya çıktı.
İsrail'in Beersheb şehrinde ismi açıklanmayan 47 yaşındaki soyguncu, iki farklı bankada elindeki avokadonun el bombası olduğunu söyleyip soygun yaptı. Polisin takibi sonucu yakalanan soyguncunun daha önceden de aynı suçtan üç yıl hapis cezası aldığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada....
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