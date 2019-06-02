Kuşadası’Nda Bayram Hareketliliği
İsrail’Den Suriye’Ye Füze Saldırısı: 3 Suriyeli Asker Öldü
24 Yıldır Kimse Fark Etmedi, Okul Duvarından 2 Bin 300 Yıllık Yazıt Çıktı
Anne Ve Kızına Taciz Mahalleyi Ayağa Kaldırdı! Linç Edilmekten Son Anda Kurtarıldı
Fetö’Ya Finans Kaynağı Sağlayan Dernek Başkanı Yakalandı
Honaz, Yusufeli Keskin Ve Kesmetepe’De Seçimler Yenileniyor! İşte Son Durum
Bursa’Da Suç Makinesi Tornavidayla Polislere Saldırdı!
Meteoroloji’Den İstanbul İçin Sağanak Yağış Uyarısı! Öğleden Sonra Başlayacak
Abd, Çin Mallarından Yüzde 25 Vergi Almaya Başladı
Osmanlı Torunu Nayib Bukele, El Salvador Devlet Başkanı Oldu
Galatasaray’In Şampiyonlar Ligindeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu
Sevgilisi Melis Sütşurup’U Aldattığı Söylenen Mustafa Sandal İddialara Son Noktayı Koydu
Oyuncu Halit Ergenç Trafikte Sözlü Ve Fiziksel Saldırıya Uğradı
Oyuncu Halit Ergenç’E Sözlü Ve Fiziksel Saldırıda Bulunan İki Kişi Gözaltına Alındı
Hakkari’Den Kahreden Haber! 2 Askerimiz Şehit Oldu, 1 Askerimiz Yaralandı
Saadet Partisi’Nden Bakan Soylu’Ya Yanıt: Dün Dündür, Bugün Bugündür
Şampiyonlar Ligi Finali’Nde Sahaya Giren Wolanski’Nin Takipçi Sayısı Uçtu
Son Dakika! Tottenham’I 2-0 Yenen Liverpool, Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Oldu
Pınar Altuğ’Dan Hemcinslerine Ter Uyarısı: Kokarca Gibi Dolaşmayın
Seksenler Dizisinin Bekçi Bekir’İ 20 Bin İftariyelik Dağıttı

İsrail’den Suriye’ye füze saldırısı: 3 Suriyeli asker öldü

İSRAİL’DEN SURİYE’YE FÜZE SALDIRISI: 3 SURİYELİ ASKER ÖLDÜ

İsrail ordusu, Suriye'den atılan iki rokete karşılık Esed rejimine ait bazı askeri hedeflere hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Tarih : 02 Haziran 2019, 11:40
Puan Ver : İsrail’Den Suriye’Ye Füze Saldırısı: 3 Suriyeli Asker Öldü(5/10)1

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki “Golan Tepeleri'nin kuzeyinden gece saatlerinde atılan ve biri İsrail topraklarına düşen iki rokete karşılık Esed rejimine ait bazı askeri hedeflerin savaş uçakları ve saldırı helikopterleriyle vurulduğu“ belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















Etiketler: İsrail’Den  Suriye’Ye  Füze  Saldırısı  3  Suriyeli  Asker  Öldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER