İSRAİL’DEN SURİYE’YE FÜZE SALDIRISI: 3 SURİYELİ ASKER ÖLDÜ
İsrail ordusu, Suriye'den atılan iki rokete karşılık Esed rejimine ait bazı askeri hedeflere hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki “Golan Tepeleri'nin kuzeyinden gece saatlerinde atılan ve biri İsrail topraklarına düşen iki rokete karşılık Esed rejimine ait bazı askeri hedeflerin savaş uçakları ve saldırı helikopterleriyle vurulduğu“ belirtildi.
Kaynak: haberinburada. ....
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