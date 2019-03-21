Etinin lezzetli olması nedeniyle tercih sebebi olan ıstakoz tezgahlarda 400 TL'ye kadar alıcı buluyor. Istakozu en çok İstanbullular tercih ediyor.

Görünüşü ve büyüklüğü ile dikkat çeken ıstakozun fiyatı tezgahlarda 150 TL'den başlayıp, büyüklüğüne göre 400 TL'ye kadar alıcı buluyor. İstakoza en çok talep ise İstanbullulardan geliyor.

Kaynak: haberinburada....