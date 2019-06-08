İSTANBUL BEŞİKTAŞ’TA 4 KİŞİNİN HAYATININ KAYBETTİĞİ 10 KİŞİNİN DE YARALANDIĞI KAZADA YENİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Beşiktaş'ta trafikte makas atarak seyreden bir otomobilin neden olduğu feci kazanın detayları ortaya çıktı. 4 kişinin hayatını kaybettiği 10 kişinin de yaralandığı kazaya neden olan kişilerin olay yerinden başka bir otomobille kaçtığı öğrenildi. Olay yerinden kaçmalarına ise kazaya neden olan şüphelilerden birinin babasının yardım ettiği belirlendi....
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