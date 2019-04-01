31 Mart Yerel Seçimlerinde İstanbul'un Beyoğlu semtinin Hüseyin Ağa Mahallesinde Batmanlı Lütfi Akın muhtar oldu.

“HÜSEYİN AĞA MAHALLESİ HEMŞEHRİMİZE EMANET“

Lütfi Akın'ın muhtar olması Batmanlı vatandaşları çok sevindirdi. Batmanlı sosyal medya kullanıcıları Lütfi Akın'a gönderdikleri mesajla desteklerini belli etti....



































