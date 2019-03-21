Havaların ısınmasıyla birlikte, leyleklerin göç hattı üzerinde bulunan Atatürk Havalimanı'nda alarm verildi. Pilotlar, leylek sürüleriyle ilgili birbirlerini uyarmaya başladı.

Leylek sürülerinin, Güney Afrika'dan Avrupa ülkelerine İstanbul üzerinden göç yolculuğu başladı. Leylek sürülerinin göçleri, kuzeye doğru Mart, Nisan ve güneye doğru Eylül, Ekim aylarında görülüyor. İstanbul'da, geçen yıl bir günde 237 bin, toplamda 1 milyona yakın leylek geçişi yaşanmıştı....



































