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İstanbul Havalimanı’Nda 10 Milyonuncu Yolcuya Sürpriz Karşılama
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İstanbul Havalimanı’nda 10 milyonuncu yolcuya sürpriz karşılama

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA 10 MİLYONUNCU YOLCUYA SÜRPRİZ KARŞILAMA

İstanbul Havalimanı'nı kullanan 10 milyonuncu yolcu Esra Yeşilöz, bayram tatili için İzmir'e gitmek üzere geldiği havalimanında sürpriz törenle karşılandı.

Tarih : 02 Haziran 2019, 15:50
Puan Ver : İstanbul Havalimanı’Nda 10 Milyonuncu Yolcuya Sürpriz Karşılama(9/10)5

Atatürk Havalimanı'ndan 6 Nisan'da İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve “Büyük Göç“ olarak adlandırılan taşınma ardından İstanbul Havalimanı, bugün 10 milyonuncu yolcuya ev sahipliği yaptı. İstanbul Havalimanı'nın 10 milyonuncu yolcusu sürpriz bir etkinlikle karşılandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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