İSTANBUL HAVALİMANI’NI MAYIS AYINDA 5,2 MİLYON YOLCU KULLANDI
İstanbul Havalimanı'nı Mayıs ayında 2 milyon 591 bin 190'ı geliş, 2 milyon 637 bin 257'si gidiş olmak üzere toplamda 5 milyon 228 bin 447 yolcu kullandı.
Mayıs ayında 35 bin 696 uçağın iniş-kalkış yaptığı İstanbul Havalimanı'nı toplam 5 milyon 228 bin 447 yolcu kullandı.
Kaynak: haberinburada. ....
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