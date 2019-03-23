Çeşitli programlara katılmak üzere Trabzon'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'nın devlete yıllık 822 milyon euro kira ödeyeceğini söyledi.

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