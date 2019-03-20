Yerel seçimlere 10 gün gibi kısa bir süre kala paylaşılan ankette göre Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın 1,5 puan önünde çıktı.

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesinde açıklanan her anket, siyasiler ve seçmenlerde heyecan yaratıyor. Birçok şirket yaptıkları anketlerle seçim bölgelerinde hangi adayın ne kadar oy aldığını açıklamaya çalışıyor.

Kaynak: haberinburada....