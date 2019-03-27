İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, altına ve mücevhere yatırım yapılması çağrısında bulundu. Atayık, altının değer kaybetmeyen tek meta olduğunu söyledi.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, “Yatırımcılara tavsiyem, bugüne kadar uzun vadede hep kazandıran ve yüzleri güldüren altına ve mücevhere yatırım yapmaya devam etsinler. Çünkü, satın alınan ve yatırım araçları arasında yıllar geçse de geri dönüşü mümkün olan, değer kaybetmeyen tek meta altındır. “ dedi....



































