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İstanbul’a 4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi geldi

İSTANBUL’A 4 YIL ARADAN SONRA İLK KRUVAZİYER GEMİSİ GELDİ

İstanbul Sarayburnu Limanı'na 4 yıl aradan sonra 722 yolcusuyla 10 katlı kruvaziyer gemisi geldi. Limana demir atan lüks yolcu gemisinden inen turistler mehteran takımıyla karşılandı.

Tarih : 06 Haziran 2019, 15:00
Puan Ver : İstanbul’A 4 Yıl Aradan Sonra İlk Kruvaziyer Gemisi Geldi(6/10)2

İstanbul'a 4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi geldi. Sarayburnu Limanı'na demir atan 10 katlı 'Regent Seven Seas Vogayer' adlı geminin 750 yolcusu mehter takımıyla karşılandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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