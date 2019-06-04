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İstanbul’da bayramın ilk günü trafik felç oldu! Yoğunluk yüzde 53

İSTANBUL’DA BAYRAMIN İLK GÜNÜ TRAFİK FELÇ OLDU! YOĞUNLUK YÜZDE 53

İstanbul'da bayramın ilk günü ziyaretler ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu.

Tarih : 04 Haziran 2019, 16:20
Puan Ver : İstanbul’Da Bayramın İlk Günü Trafik Felç Oldu! Yoğunluk Yüzde 53(7/10)3

İstanbul'da Ramazan bayramının ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayram ziyaretleri yapanlar ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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