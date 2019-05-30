İSTANBUL’DA BİR DAİREYE GİREN YILAN BÜYÜK KORKU YAŞATTI: ZEHİRLİYMİŞ, ŞOKTAYIZ
Fatih'te 5 katlı bir binanın zemin katında oturmakta olan daire sakinleri, evde yılan olduğunu fark edince kabus dolu dakikalar yaşadı.
Ayvansaray Mahallesi Mahkeme Külhanı sokakta bulunan 5 katlı binanın zemin katında oturan daire sakinleri içeride yılan olduğunu fark etti.
Kaynak: haberinburada. ....
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