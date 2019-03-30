İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle il genelinde daha önceden belirlenen 127 adrese gece saatlerinde eş zamanlı terör operasyonu düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle il genelinde daha önceden belirlenen 127 adrese gece saatlerinde eş zamanlı terör operasyonu düzenledi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: haberinburada....