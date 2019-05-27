Optimar Araştırma Şirketi Hilmi Daşdemir, CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nun rakibi Binali Yıldırım'ın 4 puan önünde olduğunu söyledi.

Habertürk'e konuk olan Optimar Araştırma Şirketi Hilmi Daşdemir, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin son anketi paylaştı. Daşdemir, CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, AK Partili rakibi Binali Yıldırım'ın 4 puan önünde olduğunu ifade etti.

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