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İstanbul’da Hangi Aday Önde? Son Anket Geldi

İSTANBUL’DA HANGİ ADAY ÖNDE? SON ANKET GELDİ

Optimar Araştırma Şirketi Hilmi Daşdemir, CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nun rakibi Binali Yıldırım'ın 4 puan önünde olduğunu söyledi.

Tarih : 27 Mayıs 2019, 11:30
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Habertürk'e konuk olan Optimar Araştırma Şirketi Hilmi Daşdemir, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin son anketi paylaştı. Daşdemir, CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, AK Partili rakibi Binali Yıldırım'ın 4 puan önünde olduğunu ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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