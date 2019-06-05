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İstanbul’da insan seli! Eminönü İskelesi’ne akın ettiler

İSTANBUL’DA İNSAN SELİ! EMİNÖNÜ İSKELESİ’NE AKIN ETTİLER

Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da kalan kent sakinleri adalara gitmek için Eminönü İskelesi'ne akın etti. Vapurlar dolup taşarken, Boğaz'da yaşanan insan seli havadan görüntülendi.

Tarih : 05 Haziran 2019, 17:50
Puan Ver : İstanbul’Da İnsan Seli! Eminönü İskelesi’Ne Akın Ettiler(9/10)5

Ramazan Bayramı'nın 2. gününde İstanbul'da kalan çok sayıda vatandaş Adalar'a gitmek ve Boğaz turu yapmak için Eminönü İskelesi'ne akın etti. Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada'ya gitmek isteyen ve Boğaz turu yapmak isteyen vatandaşlar vapurları doldurdu....

















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