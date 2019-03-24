Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşecek olan Cumhur İttifakı'nın Yenikapı Mitingi için toplanmalar başladı. Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da yapacağı mitinge bir kişi, Ertuğrul Gazi kıyafetiyle geldi.

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