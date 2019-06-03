İSTANBUL’DA TÜYLER ÜRPERTEN OLAY! MEZARLARI TALAN ETTİLER
Arnavutköy'e bağlı Yassıören Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığı mesken tutan definecilerin hedefinde 100-150 yıllık mezarlar var. Mezarları kazan defineciler hiçbir define bulamadıkları gibi, mezardaki ölülerin kemiklerini de ulu orta yerde bırakarak kayıplar
İstanbul'da Arnavutköy'e bağlı Yassıören Mahallesi sakinlerinin hırsızlar ve defineciler ile başı dertte. Yassıören Mezarlığı'nda defineciler tarafından tahrip edilen 100-150 yıllık mezarlar ve mezar taşlarına her gün bir yenisi ekleniyor.
Kaynak: haberinburada....
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