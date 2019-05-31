İSTANBUL’DAKİ ÜNLÜ RESTORANDA GARSON TUZAĞI! GENÇ KIZI ESKİ PATRONU YAKALATTI
İstanbul'da ünlü bir restoran zincirinde garsonluk yapan genç kızın kredi kartı ile hesap ödeyen müşterilerinin kart bilgilerini çalarak hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü bir restoran zincirinde garsonluk yapan 19 yaşındaki Yelda M. ve 2 arkadaşı tutuklandı. İddianameye göre Yelda M....
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