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İstanbul’daki ünlü restoranda garson tuzağı! Genç kızı eski patronu yakalattı

İSTANBUL’DAKİ ÜNLÜ RESTORANDA GARSON TUZAĞI! GENÇ KIZI ESKİ PATRONU YAKALATTI

İstanbul'da ünlü bir restoran zincirinde garsonluk yapan genç kızın kredi kartı ile hesap ödeyen müşterilerinin kart bilgilerini çalarak hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

Tarih : 31 Mayıs 2019, 11:10
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü bir restoran zincirinde garsonluk yapan 19 yaşındaki Yelda M. ve 2 arkadaşı tutuklandı. İddianameye göre Yelda M....

















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