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İstanbullu Gelin’de Esma ölüyor mu? 86. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

İSTANBULLU GELİN’DE ESMA ÖLÜYOR MU? 86. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

İstanbullu Gelin dizisinin 86. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Finaline iki bölüm kalan İstanbullu Gelin'de eşi Garip'i kaybeden ve aynı zamanda alzheimer hastalığıyla da uğraşan Esma'nın, Süreyya'dan isteği izleyicileri şaşırttı.

Tarih : 22 Mayıs 2019, 00:40
Puan Ver : İstanbullu Gelin’De Esma Ölüyor Mu? 86. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!(5/10)1

Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Fırat Tanış, Tamer Levent, Dilara Aksüyek, Güven Murat Akpınar'ın başrollerde oynadığı İstanbullu Gelin 86. bölümüyle 24 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelecek. İki bölüm sonra final yaparak ekrana veda edecek olan İstanbullu Gelin'de Esma, Süreyya'yı şoke eden bir teklif yapıyor....

















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