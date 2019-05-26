Haftaya final yapmaya hazırlanan İstanbullu Gelin'de Esma'nın isteği Süreyya'yı şoka soktu. Esma, Süreyya'dan ölmesi için kendisine yardım etmesini istedi.

Star tv'nin reyting rekortmeni dizisi İstanbullu Gelin, 86. son bölümüyle yine izleyenleri ekrana kilitlemeyi başardı. Sona yaklaşan dizide Garip'in ölümünden sonra bir şoke eden gelişme daha yaşandı....



































