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İstanbullular şehri terk etti, Şile plajları boş kaldı

İSTANBULLULAR ŞEHRİ TERK ETTİ, ŞİLE PLAJLARI BOŞ KALDI

İstanbulluların Ramazan Bayramı tatilinde şehir dışına çıkması ile Şile plajları da boş kaldı. Daha önce iğne atılsa yere düşülmeyen plajlardaki sakinlik havadan görüntülendi.

Tarih : 04 Haziran 2019, 15:30
Puan Ver : İstanbullular Şehri Terk Etti, Şile Plajları Boş Kaldı(6/10)2

Bayram tatillerini İstanbul dışında geçiren çoğu vatandaş bu sene Şile'yi tercih etmedi. Şile plajlarının geçen yıllara göre bayramın ilk gününde boş olması dikkat çekti. Çok az kişinin denize girdiği plajlar havadan da görüntülendi....

















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