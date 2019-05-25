İSTANBUL’U ETKİSİ ALTINA ALAN SAĞANAK YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK? METEOROLOJİ SAAT VERDİ!
Meteoroloji, İstanbul'da 2 gündür sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam saatlerine kadar devam edeceğini duyurdu.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nin genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul'da iki gündür sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışlar bugün de akşam saatlerine kadar etkili olacak....
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