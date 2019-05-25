Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nin genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul'da iki gündür sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışlar bugün de akşam saatlerine kadar etkili olacak....



































